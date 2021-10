Am Samstag, 9. Oktober, wird Vincent Dubois um 19.30 Uhr im Rahmen des Internationalen Orgelzyklus erstmals im Speyerer Dom zu hören sein. Das Konzert des an Notre-Dame in Paris tätigen Organisten war schon für 2020 geplant, musste aber wegen der Pandemie verschoben werden.

Von Jean Guillou spielt Dubois die „Toccata“, von Gaston Litaize erklingt das „Lied“ und von Johann Sebastian Bach Praeludium und Fuge a-Moll. Den Abschluss bildet die ausladende sechsten Symphonie h-Moll von Louis Vierne, der – am Spieltisch seiner geliebten Orgel im Rahmen eines Orgelkonzerts verstorben – mehr als 37 Jahre Organist an Notre-Dame war.

Vincent Dubois gewann bereits im Alter von 22 Jahren als erster französischer Organist 2002 mit dem „Grand Prix“ des Wettbewerbs „Calgary International Organ Competition (Kanada) einen der weltweit angesehensten Orgelwettbewerbe. Seither gibt er weltweit bei allen bedeutenden Festivals Konzerte.

Als Sieger im Wettbewerb um die Nachfolge von Jean-Pierre Leguay wurde Vincent Dubois 2016 zum Co-Titularorganisten der Kathedrale Notre-Dame in Paris an der Seite von Philippe Lefèbvre und seinem ehemaligen Lehrer Olivier Latry ernannt.

Karten sind in der Dom-Info, der Touristinfo, weiteren Reservix Vorverkaufsstellen und online unter www.reservix.de erhältlich.

Auskunft erteilt das Büro der Dommusik unter 06232/100 93 10 oder mailto:dommusik@bistum-speyer.de. Weitere Infos unter https://www.dom-zu-speyer.de/dommusik/konzerte/orgelkonzerte/