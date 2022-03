Mit zwei Angeboten starten das Seniorenbüro Speyer, die Stadtbibliothek und die Volkshochschule in den Frühling. Für Ältere gibt es einen neuen Lesekreis. Auch um das Thema Glück soll es gehen.

„Eintausendmal Lebensglück – Jetzt erst recht!“ heißt die Veranstaltung, bei der es um die Frage gehen soll, was glücklich macht. Jung und Alt sind laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung dazu eingeladen, im Seniorenbüro, der Stadtbibliothek, der Volkshochschule und in allen Stadtteilbüros, dem Mehrgenerationenhaus sowie beim Haus der Familie Keks ihre Gedanken zum Thema „Glück“ zum Ausdruck zu bringen. Vor Ort liegen dafür Kleeblätter aus, die beschriftet werden können.

Am Ende der Aktion soll laut der Mitteilung eine Veranstaltung mit Christof Jauernig stehen. Der Autor wird am Freitag, 8. April, um 19 Uhr in der Villa Ecarius zu Gast sein. Der Eintritt kostet 5 Euro. Anmeldungen sind unter www.vhs-speyer.de möglich.

Neu ist in diesem Frühjahr auch der Lesekreis „Lesen! Gemeinsam statt einsam“, den die Speyerer Gemeindeschwester Plus Alexandra Mika ab Donnerstag, 7. April, 9.30 Uhr, ebenfalls in der Villa Ecarius anbietet. Gemeinsam können sich die Teilnehmenden aussuchen, über welche Bücher sie in den 45 Minuten langen Treffen sprechen möchten. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.