In der Planungs- und Ausschreibungsphase befindet sich das Domkapitel derzeit, was die weiteren Arbeiten an der Vierungskuppel der Speyerer Kathedrale betrifft. Wie berichtet, hatte eine Untersuchung des Dachstuhls erhebliche Schäden an einer Holzkonstruktion offengelegt, die die Tragfähigkeit des Daches beeinflussen. Akute Einsturzgefahr bestehe zwar nicht, hieß es Anfang des Jahres, Handlungsbedarf jedoch schon. Laut Dombaumeisterin Hedwig Drabik finden nun kleinere Ortstermine statt, die Zimmerarbeiten sollen demnächst ausgeschrieben werden. „Von den Kosten im Zimmerergewerk hängen die anderen Gewerke ab“, so Drabik. Anfang November solle dazu mehr gesagt werden können.

Der Turm über Haupt- und Querschiff des Doms ist seit Mitte 2018 eine Baustelle. Aus einer zunächst geplanten Fertigstellung Ende 2019 wurde nichts, in einer früheren Mitteilung war das Domkapitel von einer Sanierung des Vierungsturms bis mindestens Mitte 2021 ausgegangen.