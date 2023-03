Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gewinnt der TuS Mechtersheim auch das vierte Derby dieser Saison? Beide Oberliga-Duelle zwischen dem FV Dudenhofen und dem TuS gingen an die Römerberger. Das Hinspiel in der Bezirksliga gewann der TuS ebenfalls.

Am Sonntag, 16 Uhr, empfängt der FV Dudenhofen II den TuS Mechtersheim II auf seinem Kunstrasen. „Wir wollen an das Hinspiel, in dem wir eine überragende Leistung gezeigt haben, anknüpfen.