Die vierte „LadenMusik“ führt am Donnerstag, 25. März, 19 Uhr, zum zweiten Mal in die Welt der Bücher und Printmedien, genauer gesagt in die Buchhandlung Osiander in der Wormser Straße und dort zur SchaufensterKunst von Regina Reim. Ihre filigranen und bunten „Cutouts“ sind Ausgangspunkt für die musikalische Reise, auf die der Speyerer Musiker und Schallplattensammler Lömsch Lehmann die Besucher im Netz mitnehmen wird. Als Saxofonist hat er bereits eine Vernissage von Regina Reim begleitet und auch sonst gibt es interessante künstlerische Schnittstellen zwischen den beiden, die dem Abend einen eigenen Dreh geben werden. Hering Cerin wird als Moderator und Impulsgeber natürlich auch mit dabei sein. Der Link ist www.mixcloud.com/live/ladenmusik ein.