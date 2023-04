Ein vierjähriges Kind ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall im Otterstadter Weg verletzt worden. Laut Polizei war ein 23-jähriger Autofahrer dort gegen 11.05 Uhr in Richtung Spitzenrheinhof unterwegs, als das Kind unvermittelt zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn trat. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Kind Verletzungen im Gesicht erlitt. Es handelte sich augenscheinlich um eher leichte Verletzungen, dennoch wurde das Kind für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus nach Mannheim verbracht.