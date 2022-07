Vier Insassen von zwei Autos sind laut Polizei bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 12.55 Uhr, zwischen Rinkenbergerhof und Auffahrt zur B9 verletzt worden: Eine 38-Jährige und ihr Beifahrer waren demnach auf der K1 unterwegs, als ihnen aus Richtung B9 ein anderes Auto entgegenkam. „In der Kurve fuhr die 38-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug“, so der Bericht. Die Autos hätten abgeschleppt werden müssen, alle Insassen einen Schock und diverse Prellungen erlitten. Sie seien zur Abklärung in Krankenhäuser eingeliefert worden. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro beziffert. Die K1 war für den Einsatz zahlreicher Rettungskräfte inklusive eines Rettungshubschraubers zeitweise gesperrt.