Die Corona-Zahlen in der „roten Zone“ Speyer sind hoch, aber die Stadt hat sich nach Absagen des Weihnachtsmarkts und anderer Alternativen nun doch zu einem kleinen Schausteller-Angebot entschieden: Von Montag, 16. Januar, bis Mittwoch, 6. Januar, dürfen vier Stände in der Stadt aufgebaut und zum Abholen von Speisen betrieben werden, so eine Verwaltungssprecherin auf Anfrage. Dabei müssten Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, wie sie auch bei Abholdiensten der Gastronomie gelten.

Demnach werden Crepes-Stände am Festplatz (Firma Klauder) und am Flaggenmast (Firma Lemke) aufgebaut, ein Süßwarenstand vor dem Edeka in der St.-German-Straße (Firma von Olnhausen) und ein Imbissstand auf dem Königsplatz, der auch Crepes und Mandeln biete, betrieben von der Firma Zinnecker. Diese ist in „normalen“ Jahren für die Schlittschuhbahn am Altpörtel und das dortige Winterdorf verantwortlich. Zwischenzeitlich war von bis zu 13 Ständen die Rede gewesen, aber so groß sind laut Stadt das Interesse und die Möglichkeiten dann doch nicht gewesen.