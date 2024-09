Die schwindende Finanzkraft des Bistums Speyer hat Auswirkungen auf die Schulen in kirchlicher Trägerschaft: Die Nikolaus-von-Weis- und die Edith-Stein-Schulen in der Domstadt erheben in Zukunft „freiwillige Elternbeiträge zur Deckung des Eigenanteils an den Kosten“.

Der Großteil der Finanzierung für die je zwei Realschulen und Gymnasien in der Holz-/Vincentiusstraße sowie in Speyer-West komme vom Land, erklärt Armin Altmeyer, Geschäftsführer der Gemeinnützigen St. Dominikus Schulen GmbH als Träger. „Dennoch verbleibt ein erheblicher zu deckender Eigenanteil.“ Dieser sei früher dadurch gedeckt worden, dass Ordensschwestern unterrichteten. Als diese aus dem aktiven Dienst ausgeschieden waren, sei eine Finanzierungslücke entstanden, aber weitgehend durch Zuschüsse des Bistums Speyer gedeckt worden. Diese Zeit sei 2026 vorbei, so Altmeyer. Das wegen Mitgliederschwunds zum Sparen gezwungene Bistum kürze diese Mittel für die Schulen „ganz gravierend“.

Er sehe den Bestand der Schulen nicht gefährdet, weil er davon ausgehe, dass die freiwilligen Elternbeiträge tatsächlich fließen, betont der Geschäftsführer. Für diesen monatlichen „Qualitätsbeitrag“ werde ein Orientierungswert von 70 Euro angegeben. „Die Eltern müssen dabei keinen verpflichtenden Beitrag zahlen. Es wird jedoch erwartet, dass sie sich auf freiwilliger Basis engagieren“, erläutert Altmeyer das Modell. Die Einführung sei dem Träger nicht leichtgefallen, aber wichtig zur Sicherung eines qualitativ hochwertigen Angebots. Eine erste Bilanz sei kommendes Frühjahr möglich, erwartet er. Betroffen an den vier Schulen sind die Familien von rund 1900 Schülern. Auch an den drei weiteren Schulen der GmbH in der West- und Saarpfalz würden solche Modelle eingeführt. Die Auswahl der Schüler erfolge weiterhin rein nach pädagogischen Kriterien.

Einrichtungen prägen seit 70 Jahren die Schullandschaft

Absolute Zahlen zum Finanzbedarf „seiner“ Schulen nennt Altmeyer auf Anfrage nicht. Der Anteil des Bistums habe bei rund 8 Prozent gelegen. Eltern hätten auch in der Vergangenheit schon auf freiwilliger Basis zur Finanzierung beigetragen, jedoch nicht im Maß, wie nun erhofft. Es habe damals die Empfehlung für ein freiwilliges Elterngeld von 25 Euro gegeben. Bei den Qualitätsbeiträgen wird nun auf ein „Aufwachsen“ über einen Zeitraum von mehreren Jahren gehofft.

Die vier katholischen Privatschulen sind dem Träger zufolge von den Dominikanerinnen des Instituts St. Dominikus und des Klosters St. Magdalena gegründet worden und prägen seit mehr als 70 Jahren die Schullandschaft mit. Die Edith-Stein-Schulen sind Mädchen vorbehalten.