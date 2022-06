Vier Paletten mit rund 180.000 Stanzfedern haben Unbekannte laut einem Bericht der Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag, 22 bis 6 Uhr, auf einem Werkgelände in der Speyerer Brunckstraße entwendet. Das Diebesgut hat demnach einen Wert in Höhe von rund 15.500 Euro und muss mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.