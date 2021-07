Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat von Montag auf Dienstag vier bestätigte Corona-Neuinfektionen für Speyer gemeldet. Damit steigt der Inzidenzwert für die Domstadt auf nun 13,8. Laut Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach gehen die neuen Infektionen jedoch nicht auf einen Ausbruch in Einrichtungen, sondern auf zwei Familien zurück. Laut einer Statistik des Robert-Koch-Instituts haben sich in den vergangenen sieben Tagen in Speyer drei Personen infiziert, davon zwei in der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen und eine Person zwischen 15 und 34 Jahren. Die vier neuen Fälle fließen erst am Mittwoch in die Statistik, weil sie verzögert gemeldet werden.