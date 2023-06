„Speyer Crowd“ heißt eine Förderplattform der Stadtwerke Speyer (SWS), bei der seit 1. Juni Geld für vier neue Projekte gespendet werden kann. Profiteure seien junge Menschen, betonen die SWS.

Für alle vier Projekte werde eine Spendensumme von 11.700 Euro angestrebt, heißt es. Unterstützer hätten 32 Tage lang Zeit, Geld zu geben. Zwei weitere interessierte Gruppen könnten noch hinzukommen, so die SWS. Mit Hilfe des Kommunalversorgers profitierten die Empfänger doppelt: Jede Spende von mindestens 10 Euro werde von ihm mit 15 Euro aus einem Fördertopf ergänzt, in dem insgesamt 3000 Euro enthalten seien.

Drei der Projekte sind in Speyer, eines ist in Harthausen angesiedelt. Die protestantische Kindertagesstätte Arche Noah plant, drei Bäume auf dem Außengelände zu pflanzen. Kreative junge Filmemacher aus Speyer sammeln Geld für einen Kurzfilm. Der Förderverein der Burgfeldrealschule plus hat die Absicht, neue Bänke zu beschaffen beziehungsweise selbst zu bauen. In Harthausen spart der Sportverein ASV für die Zuschauer-Überdachung an seinem Rasenplatz.

Den Unterstützern stellen die SWS in einer Pressemitteilung kleine Prämien wie Eintrittskarten, handgefertigte Buttons, Kulturbeutel, Taschen, Tassen oder Kinderbastelarbeiten in Aussicht. Die „Speyer Crowd“ habe seit ihrem Start 2020 dazu beigetragen, dass 23 Projekte umgesetzt werden konnten. 1472 Spender hätten 108.410 Euro für die Region beigesteuert. Erreichbar ist die Plattform unter www.speyer-crowd.de.