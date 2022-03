Der Domgarten in Speyer hat seinen Baumbestand um vier Bäume erweitert. Seit Montag zieren Apfelbäume der Sorte „Malus Evereste“ den unteren Teil des Domgartens.

Die Zierapfelbäume sollen bis zu acht Meter hoch werden und tragen essbare Äpfel. Gepflanzt wurden sie von der Stadt. „Wir haben uns für diese Sorte entschieden, weil die Bäume dem Klimawandel gewachsen sind. Sie vertragen die fortschreitende Trockenheit“, erklärt Steffen Schwendy, der unter anderem für die Planung von Grünflächen in Speyer zuständig ist. Gemeinsam mit Sabine Wilke, Betriebsleiterin der Abteilung Stadtgrün, ist er für das Projekt zuständig.

Da die Baumsorte Blüten trage, ist sie laut Schwendy besonders insektenfreundlich und leistet einen wichtigen Beitrag für Flora und Fauna in Speyer. Die Zieräpfel sollen vorwiegend als Vogelnahrung dienen, auch wenn sie essbar sind. Ende des Jahres sollen die ersten geerntet werden können. Falls doch Menschen zugreifen: Sie seien mehr für Marmeladen oder Chutneys geeignet als zum direkten Verzehr.

300 Euro pro Apfelbaum

Initiiert hat das Projekt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Gemeinsam mit Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU), Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) und Beigeordneter Sandra Selg (SWG) hat Seiler die Idee umgesetzt. Jede der Frauen im Stadtvorstand hat für 300 Euro einen Apfelbaum gespendet.

„Wir möchten dazu motivieren, über eine eigene Baumspende nachzudenken oder in den eigenen Privaträumen Bäume zu pflanzen“, so Seiler. Wer einen Baum spenden möchte, kann sich laut Seiler an die Stadt wenden (Telefon 06232 140) und individuell an die eigenen Möglichkeiten anpassen, wie viel er beisteuert.