Vier junge Männer haben am Montag in Speyer versucht, einen Einkaufswagen mit Pfandflaschen zu stehlen. Laut Polizei schoben die vier gegen 16.20 Uhr den mit leeren Flaschen gefüllten Wagen von dem Gelände in der Dudenhofener Straße. Die Polizei konnte die vier Männer mitsamt dem Einkaufswagen finden, wobei es dreien gelang, unerkannt davonzulaufen. Nur ein 20 Jahre alter Mann habe identifiziert werden können, so die Polizei. Wer die anderen drei waren, wwird noch ermittelt. Der Wagen samt Pfandflaschen wurde dem Supermarkt zurückgegeben.