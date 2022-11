Vier Fahrräder im Wert von rund 8000 Euro sind laut Polizei beim Einbruch in ein Gartenhaus in der Kardinal-Wendel-Straße im Vogelgesang gestohlen worden. Bislang unbekannte Täter seien zwischen 8. und 13. November in das verschlossene Gartenhaus eingedrungen und hätten zugegriffen. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.