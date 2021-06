Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat von Montag auf Dienstag vier bestätigte Corona-Fälle für die Domstadt gemeldet. Es sind die ersten Neuinfektionen seit vergangenem Freitag. Am Wochenende sowie am Montag hatte das LUA für die Domstadt keine Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 gemeldet. Der Inzidenzwert ist damit wieder auf das Niveau von Montag gestiegen: 19,8. Laut einer Statistik von Robert-Koch-Institut und Destatis haben sich in der vergangenen Woche vor allem Personen im Alter zwischen fünf und 59 Jahren infiziert. Von neun registrierten Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage entfallen drei auf die Altersgruppe 35 bis 59 sowie jeweils zwei Fälle auf die Gruppen der Fünf- bis 14-Jährigen und der 15- bis 34-Jährigen. Bei den Über-60-Jährigen und Kindern unter vier Jahren hat es jeweils einen Fall gegeben. Die meisten Infektionen in einer Altersgruppe hat es bei den Fünf- bis 14-Jährigen gegeben. Gerechnet auf 100.000 Einwohner haben sich hier 45,4 Jugendliche in der vergangenen Woche infiziert.