Mit einem Programm aus Barock und Romantik hat das Speyerer Kammerorchester das zweite Konzert der diesjährigen Reihe „Kammermusik in der Gotischen Kapelle“ im Adenauer-Park bestritten. Dabei hielten sich fröhliche und melancholische Stimmungslagen die Waage. Am Ende überwog jedoch der Eindruck eines Abends, der in vielerlei Hinsicht einige erfreuliche Ausblicke gewährte.

Dafür standen vor allem die beiden Schülerinnen Frieda Münchbach und Julia Pohlmann, die als Cellistinnen trotz ihres jugendlichen Alters bereits hinlänglich über