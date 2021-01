Die hohen Corona-Infektionszahlen und die laut Stadt aktuell vielen Todesfälle sorgen dafür, dass das Standesamt Speyer die Regeln für Trauerfeiern wieder verändert hat.

Mit einer Schließung der Trauerhalle auf dem Friedhof ab 11. Januar wird zu einer Regelung zurückgekehrt, die es 2020 schon einmal gab. „Trauerfeiern draußen am Grab sind in dieser Zeit besser als in der Halle“, so Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung. Zum anderen würden so die Abläufe beschleunigt, denn seit Januar würden mehr Bestattungstermine angeboten. Der Zeitplan: montags bis donnerstags je drei Erdbestattungen um 10, 11.30 und 13 Uhr, zusätzlich noch von Montag bis Donnerstag je zwei Urnenbeisetzungen um 14.30 und 15.30 Uhr, freitags ausschließlich drei Urnenbeisetzungen um 9.30, 10.30 und 11.30 Uhr. Daneben gelten Vorkehrungen wie die Begrenzung der Gästeanzahl bei Beisetzungen.

Reservierungen von Bestattungsterminen seien nur über das Friedhofsbüro möglich (Terminvergabe: Telefon 06232 142506), nicht mehr selbstständig durch Bestatter. Urnen müssen laut Stadt in der gesetzlichen Frist von drei Monaten beigesetzt werden, für Erdbestattungen gelten maximal zehn Tage.