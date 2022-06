Eine Pflegerin war mit offener Tuberkulose auf der Kinder-Intensivstation des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses in Speyer tätig – möglicherweise monatelang. Darüber hatte das Krankenhaus in dieser Woche informiert. Seither wird es mit vielen Fragen konfrontiert.

193 Babys waren vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen der erkrankten Pflegerin eingestuft worden. Ihre Eltern und Kinderärzte haben gemeinsame Infobriefe vom Amt und der Klinik erhalten – Tenor: die Ansteckungsgefahr wird als gering erachtet. Für sie ist seit Dienstag eine Hotline eingerichtet. Rund 40 Anrufe gab es bisher, so das Krankenhaus auf Anfrage. „Die Eltern sind natürlich besorgt, haben aber vor allem ganz konkrete Fragen“, erklärt Chefarzt Dr. Hans-Jürgen Gausepohl. Die Eltern seien verständnisvoll, die Gespräche ruhig und sachlich.

Gefragt werde zum Beispiel nach der Dringlichkeit der Testung auf die in Deutschland seltene Infektionskrankheit. Das habe auch damit zu tun, dass bei niedergelassenen Kinderärzten und den Familien teilweise Urlaube anstünden. „Auch fragen einige Eltern nach, ob sie sich selbst auch testen lassen sollten“, so Gausepohl. Das könne verneint werden.

Entschuldigung an Eltern

Eine Entschuldigung ging von der Klinik laut Gausepohl an einige Eltern aus Baden-Württemberg, bei denen wegen Verzögerungen bei der Postzustellung die Briefe erst nach der Veröffentlichung des Tuberkulose-Falls eingegangen seien. Beantwortet würden auch konkrete Fragen von Kinderärzten, etwa zur Handhabung und Beschaffung der Tuberkulose-Tests. Gausepohl: „Da einige Kinderärzte eine größere Zahl der Patienten betreuen, die nun als Kontaktpersonen gelten, ist das auch eine logistische Herausforderung.“ Die Klinik versuche im Einzelfall zu unterstützen.

Niemand müsse fürchten, sich im Krankenhaus mit Tuberkulose anzustecken. Die erkrankte Mitarbeiterin sei in Quarantäne. „Kein weiterer Mitarbeitender und keiner unserer Patienten ist – nach unserem Kenntnisstand – an einer offenen Tuberkulose erkrankt“, so die Klinik. In den wenigen Fällen großer Besorgnis hätten die Ärzte beruhigen können. Das gelte auch für alle Babys, die im „Diak“ geboren wurden und nicht auf der Intensivstation waren: In anderen Bereichen sei die Erkrankte nie eingesetzt gewesen.