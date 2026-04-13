Erst nachdenken, dann losfahren – oder das Auto auch mal stehen lassen. Das ist die Strategie, die Fahrlehrer Frank Herzer fürs Spritsparen empfiehlt. Das sind seine Tipps.

Ähnlich teuer wie vor einigen Tagen war der Sprit zuletzt vor vier Jahren in den ersten Wochen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022. Nach Daten des Online-Portals www.benzinpreis.de kostete im März 2022 ein Liter Super E5 im deutschlandweiten Durchschnitt 2,127 Euro. In den vergangenen Wochen ging es teilweise deutlich höher, Tendenz steigend, zuletzt schwankend. Die Hauptursache für das Preisplus – im Februar kostete Super E5 im Schnitt noch 1,817 Euro pro Liter – ist ebenfalls bekannt: der Ausbruch des Iran-Kriegs am 28. Februar.

Frank Herzer ist als Fahrlehrer mit eigener Schule in Speyer berufsbedingt oft im Auto und auch im Lkw sowie anderen Nutzfahrzeugen unterwegs. Deshalb spürt er den Preisanstieg bei Super E5 um mehr als 15 Prozent seit Jahresbeginn und um über 30 Prozent bei Dieselkraftstoff deutlich. Aufgrund seiner Ausbildung und seiner langjährigen Berufserfahrung weiß Herzer allerdings, wie sich im Straßenverkehr eine Menge Sprit sparen lässt. Seine Tipps teilt er auf Anfrage gerne mit den Lesern der RHEINPFALZ.

„Wartungsintervalle sollten eingehalten werden“

„Bevor man sich in sein Auto setzt, sollte man sich fragen, ob man sein Ziel nicht auch anders erreichen kann, zum Beispiel zu Fuß oder mit dem Fahrrad“, sagt Herzer. „Gerade bei Wegen in Speyer rate ich dazu, das Auto einfach mal stehen zu lassen.“ Denn bei kurzen Strecken und im Stadtverkehr mit häufigem „Stop and Go“ sei der Spritverbrauch grundsätzlich relativ hoch. Der eine Grund dafür ist, dass kalte Motoren nicht so effizient Kraftstoff ausnutzen wie warme; die andere Erklärung ist der erhöhte Verbrauch wegen wiederholten Beschleunigens nach verkehrsbedingtem Abbremsen beziehungsweisen Anhalten.

Ist die Entscheidung für eine Autofahrt gefallen, sollte das Fahrzeug in technisch einwandfreiem Zustand sein. „Nur dann funktioniert es optimal und kann die Herstellerangaben zum Spritverbrauch erreichen“, so Herzer. Dafür sollten insbesondere die Wartungsintervalle eingehalten werden. Dann sei gewährleistet, dass der Motor gut mit Öl geschmiert ist und auch sonst die Einstellungen stimmen sowie Verschleißteile wie etwa Filter und Zündkerzen rechtzeitig erneuert werden. Zudem sollte der Reifendruck dem Sollwert entsprechen und unnötiger Ballast im und am Auto ausgeladen beziehungsweise entfernt werden.

„In modernen Fahrzeugen kann man die Technik fürs Spritsparen nutzen“, so Herzer. Allen voran nennt er den ACC (Adaptive Cruise Control), die „adaptive Geschwindigkeitsregelung“ oder den „Abstandsregeltempomat“. Der ACC erlaubt es, die gewünschte Fahrgeschwindigkeit einzustellen, die das Auto dann automatisch hält. Wobei eine automatische Abstandsregelung zu anderen Fahrzeugen hinzukommt, wodurch der Wagen selbstständig bremst, falls nötig, und wieder bis zur Zielgeschwindigkeit beschleunigt, falls möglich.

Tankstelle: Spritpreise werden zur Belastung. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa

Bei der Testfahrt des RHEINPFALZ-Reporters kommt ein zwei Jahre alter Skoda Kamiq mit 150 PS und einem Sechs-Gang-Schaltgetriebe zum Einsatz. Bei diesem Fahrschulauto gehört der ACC zur Ausstattung. „Ab einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern kann man den ACC aktivieren“, informiert der Experte. Bei der Fahrt durch die Siemensstraße mit Tempo 50 entlastet die Technik den Fahrer davon, sich auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkung zu konzentrieren. Zudem arbeitet der ACC exakter als ein menschlicher Fuß – und spart so Sprit.

Dem Ziel, möglichst wenig Kraftstoff zu verbrauchen, dient auch die Wahl des passenden Fahrmodus, im Fall des Skoda Kamiq heißt dieser „Eco“, erklärt Herzer. Die Bordelektronik gibt dem Fahrer somit frühzeitig die Empfehlung, in den nächsthöheren Gang zu schalten – und so lange in einer Schaltstufe zu bleiben, wie möglich. So überrascht es bei der Testfahrt, dass die Elektronik auf der Landstraße zwischen Otterstadt und Speyer (im Reffenthal) bei Tempo 70 durchgehend den sechsten Gang vorschlägt. Was ohne besondere Motorgeräusche funktioniert.

„Bei modernen Autos auf den Fahrmodus achten“

Weiter geht die Testfahrt Richtung Industriegebiet Auestraße. Wo Fahrbahnmarkierungen vorhanden sind, hilft der Fahrspurassistent dabei, die optimale Linie einzuhalten. Und Herzer weist darauf hin, bei Stillstand, zum Beispiel an einer Ampel, von der Kupplung zu gehen, denn dann kommt die Start-Stopp-Automatik zum Einsatz, eine weitere Sprit-Spar-Technik. Nach knapp einer halben Stunde beträgt laut Bordelektronik der rechnerische Verbrauch auf 100 Kilometer 5,7 Liter bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 32 Stundenkilometern.

5,7 Liter sind ein guter Verbrauchswert für den Skoda Kamiq, wenn man einen Test der 150-PS-Version der Fachzeitschrift „Auto Motor und Sport“ heranzieht. Bei einem Normverbrauch von sechs Litern pro 100 Kilometer ermittelten die Tester einen Durchschnittsverbrauch von 7,1 Litern. Auf einer „Eco-Runde“ lag der Verbrauch bei 5,4 Litern, wobei hier sicherlich nicht überwiegend in der Stadt gefahren wurde, wie bei unserem Test. Im Sportmodus schnellte der Verbrauch auf 9,6 Liter hoch. Spriteinsparungen im höheren zweistelligen Prozentbereich sind dementsprechend bei angepasster Fahrweise möglich. Was sich freilich auf die Tankmenge und damit auch auf den Kontostand positiv auswirkt.