Mit 85 statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde war laut Polizei ein Autofahrer unterwegs, der bei einer Tempokontrolle am Donnerstag zwischen 22.30 und 0.30 Uhr in der Schifferstadter Straße erwischt wurde. Die Beamten maßen demnach den in Richtung Schifferstadt fahrenden Verkehr im Bereich der Fußgänger-Querungshilfe. Von 26 Fahrzeugen seien neun zu schnell unterwegs gewesen. Dem Spitzenreiter drohen als Regelsatz ein Monat Fahrverbot, 260 Euro Bußgeld sowie zwei Punkte. Gegen sieben weitere Fahrer leiteten die Beamten Bußgeldverfahren ein, einen Fahrer verwarnten sie. Ein Autofahrer habe wegen Mängeln am Fahrzeug anhalten müssen, diese aber noch vor Ort beheben können.