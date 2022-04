Mehr als die Hälfte des für den Monat April üblichen Niederschlags hat die Wetterstation des Landes im Rinkenbergerhof mit 28,4 Litern allein am Freitag registriert. Die große Menge, überwiegend Regen, ab dem späten Abend schneite es dann, hat zu zwei Einsätzen der Feuerwehr wegen Wassereinbrüchen in Gebäuden geführt. Das hat Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann auf Anfrage mitgeteilt.

„Am Freitagnachmittag haben sechs Wehrleute dafür gesorgt, dass der Ablauf des Regenwassers in der Otto-Mayer-Straße wieder funktionierte. Er war verstopft und es war Wasser ins Gebäude des Hans-Purrmann-Gymnasiums eingedrungen“, sagte er. Das Wasser, das einen „geringen Sachschaden“ verursacht habe, sei dann aus dem Gebäude gepumpt worden. Gegen Abend sei dann ein Wohnhaus nahe der B9 von eingedrungenem Wasser betroffen gewesen, informierte Eymann. „Ein Gully der B9 war verstopft, weshalb sich in dem Bereich Wasser sammelte. Wir haben auch dort die Verstopfung beseitigt“, sagte er. Den Sachschaden schätzte der Feuerwehrchef auch in diesem Fall als gering ein.

Bäume brechen unter Schneelast zusammen

Durch den am späten Abend einsetzenden Schneefall hatte die Feuerwehr Speyer in der Nacht und noch in den Morgenstunden zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäume und abgebrochener Äste. „Der Schnee war extrem nass und deshalb sehr schwer“, teilte Eymann mit. An vielen Stellen im Stadtgebiet hielten Bäume dieser Last nicht stand. Mal seien Äste abgebrochen, mal Kronen abgeknickt, mal ein ganzer Baum umgestürzt. „Sachschäden gab es glücklicherweise keine, weil keine Autos getroffen wurden“, informierte er. Die Wehrleute sägten das auf öffentlichen Wegen liegende Holz klein. Allerdings mussten mehrere Überlandstraßen, insbesondere im Norden der Gemarkung, vorübergehend gesperrt werden, weil Bäume auf der Fahrbahn lagen und weitere umzustürzen drohten. Auch dort sorgten die Speyerer Wehrleute und Kollegen aus den Umlandgemeinden dafür, dass die Straßen wieder freigeräumt wurden. Direkt durch die Wetterkapriolen wurden laut Eymann keine Menschen verletzt.