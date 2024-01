Querdenker, Corona, Veranstaltungen. Polizeioberrat Kristof Brockmann (39) hat einiges erlebt als Dienststellenleiter der Polizeiinspektion (PI) Speyer, obgleich seine Amtszeit von drei Jahren vergleichsweise kurz gewesen ist. Er hat Spuren hinterlassen. Und stolze Ziehväter.

Der Historische Ratssaal diente am Mittwoch als Kulisse für die Verabschiedung Brockmanns und die Einführung seines Nachfolgers, Polizeirat Florian Baum (37). Vorgesetzte, Weggefährten, Vertreter von Hilfsdiensten in der Stadt und Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) waren dazugekommen. „Wir können stolz sein, dass aus unserem Zögling etwas geworden ist“, betonte der Polizeipräsident des Präsidiums Rheinpfalz, Georg Litz. Ihm sei Baum noch von der Polizeiinspektion Ludwigshafen bekannt, zudem waren Brockmann und Baum in der Leitung der Wormser Polizei tätig. „Ich selbst weiß, was das für ein Brett ist“, sagte der Polizeipräsident über die Nibelungenstadt.

Worms stählt für Speyer

Brockmann kam also mit Erfahrung in den Job in Speyer, auf den er nun zurückblickte. „Es waren ereignisreiche drei Jahre“, betonte der Beamte, der von Ehefrau Anne und zwei seiner drei Kinder begleitet wurde. „Warmherzig empfangen“ habe ihn die Corona-Pandemie. Auf diese sei eine Wiederbelebung der Feste in der Domstadt erfolgt, die neue Konzepte erforderte. „Ich bin stolz, gemeinsam mit der Verwaltung und den anderen Institutionen für Sicherheit gesorgt zu haben“, unterstrich Brockmann.

Präsenz im Alltag sei für ihn ein wichtiges Ziel der Polizeiarbeit, sagte Brockmann. Nicht herausheben wollte der ehemalige PI-Leiter, der vor einigen Wochen den Präsidialstab beim Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik in Mainz übernommen hat, die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Speyer-Nord. „Das würde ein falsches Bild zeichnen“, stellte Brockmann fest. Die Anzahl der Einsätze sei überschaubar.

„Immer konstruktiv“

Nicht unerwähnt ließ OB Seiler, dass es zur Verkehrsplanung schon unterschiedliche Meinungen von Polizei und Stadt gegeben habe. „Der Austausch war dennoch immer konstruktiv, und wir haben Lösungen gefunden, die beide Seiten nach außen vertreten konnten“, betonte sie.

Während Brockmann seine Speyerer Zeit mit dem Titel „großartig“ beschrieb, fasste Litz zusammen: „Er hat das richtig gut gemacht.“ Die Rolle des PI-Leiters sei von Brockmann verinnerlicht und mit Leben gefüllt worden. Die Dienststelle hat laut Litz eine „bemerkenswerte Größe und einen verantwortungsvollen Aufgabenbereich“. Nicht nur die 76.000 Einwohner in Speyer, Römerberg, Dudenhofen, Harthausen, Hanhofen und Otterstadt bedingten das, sondern auch Anziehungspunkte wie Dom, Technik-Museum und viele Feste.

Uwe Giertzsch, Leiter der Polizeidirektion Ludwigshafen, gönnte Brockmann den Aufstieg auf der Karriereleiter: „Den hast du dir verdient.“ Der alte PI-Leiter Brockmann versicherte seinem Nachfolger Baum: „Du triffst hier auf ein starkes Team, das sein Handwerk versteht, aber auch das Herz am rechten Fleck hat.“