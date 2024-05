Roswitha Petry übernimmt ehrenamtlich die Mitgliederbetreuung für den Pfälzerwald-Verein Speyer. Im Interview mit Narin Ugrasaner für die Reihe „Die stillen Helden“ sagt sie, warum die viele Arbeit für sie keine Last ist.

Frau Petry, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Aktuell bin ich hauptsächlich für die Mitgliederbetreuung zuständig. Ich kümmere mich um die vierteljährlich erscheinenden Mitteilungsblätter, in der wir Informationen und Termine bekanntgeben. Darin sind auch die Namen der neuen Mitglieder aufgeführt. Die Blätter werden einkuvertiert und von unseren fünf Zustellern verteilt. In Speyer-Süd trage ich sie selbst aus. Außerdem verfasse ich etwa 80 Geburtstagskarten pro Jahr – Tendenz steigend – und trage sie aus. Diese Karten erhalten unsere Mitglieder ab ihrem 60. Geburtstag alle fünf Jahre. Mittlerweile haben wir etwa 500 Mitglieder. Unsere Mitgliedsjubilare werden bei unserer Mitgliederversammlung mit Urkunde, Anstecknadel und Blumenstrauß geehrt. Können sie nicht teilnehmen, besuche ich sie. Unsere Mitglieder können sich mit jeglichem Anliegen an mich wenden, und je nachdem kann entweder ich weiterhelfen oder mich mit dem Vorstand absprechen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Mitgliedern. Mit den älteren Mitgliedern halte ich gerne auch Telefonkontakt.

Was ist das Schwierigste daran?

Es ist nichts schwierig – es konnten bislang immer Lösungen gefunden werden.

Was war ein besonders prägendes Erlebnis?

Dieses Jahr haben wir den früheren Ministerpräsidenten Bernhard Vogel für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Ich durfte ihn anschreiben und einladen und habe eine telefonische Zusage erhalten. Es war ein schönes Erlebnis, ihn persönlich kennenzulernen. Rührend fand ich die Freude eines unserer Mitglieder, das ich zur Ehrung für 25 Jahre mit einem Blumenstrauß überrascht habe: Die Frau hat sich sehr darüber gefreut.

Warum machen Sie es gerne?

Ich habe im Pfälzerwald-Verein nach meiner Berufstätigkeit eine neue Aufgabe gesehen. Ich habe gerne zugesagt, als ich gefragt wurde, ob ich mich ehrenamtlich einbringen wolle. Ich wandere selbst gerne, und mir macht es auch viel Spaß, Wanderungen zu organisieren, hauptsächlich kürzere Strecken. Ich kann die Aufgaben also gut mit meiner Freizeit verbinden. Über die Jahre sind schöne Freundschaften entstanden.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Ich habe schon Blumen und etliche Anrufe von unseren Mitgliedern erhalten, die sich freundlich bedanken. Ich fühle, dass viel zurückkommt.

Würden Sie gerne mal einen Tag mit Ihrem Vorsitzenden tauschen?

Nein, das würde ich nicht. Um ehrlich zu sein, sind eigentlich unsere Vorsitzenden die stillen Helden – was sie leisten, ist kaum in Worte zu fassen.

Was macht Ihre Aufgaben besonders?

Mich freut es, dass der Vorstand Wert auf meinen Rat legt und mir viel Vertrauen schenkt. Es ist schön, dass er mit neuen Aufgaben auf mich zugekommen ist, nachdem ich dieses Jahr entschieden hatte, mein Amt als Schriftführerin abzugeben. Ich bin glücklich mit der Mitgliederbetreuung als neuer Aufgabe, da ich ein aufgeschlossener Mensch bin und gerne im Austausch mit anderen stehe.

Welchen Tipp haben Sie für Anfänger?

Es sollte einem liegen und gegeben sein, auf Menschen zuzugehen. Es ist sehr hilfreich, wenn man zugänglich und aufgeschlossen ist. Vieles ergibt sich einfach mit der Zeit und der Erfahrung. Der Pfälzerwald-Verein hat ein großes Angebot, wer mitmachen möchte, kann sich jederzeit melden.

Zur Person

Roswitha Petry (73) ist seit 2014 Mitglied des Pfälzerwald-Vereins in Speyer und Schifferstadt. Ab 2018 war sie ehrenamtliche Schriftführerin, seit diesem Jahr ist sie für die Mitgliederbetreuung zuständig. Hobbys: Wandern, Backen, Freunde, Familie. PWV im Netz: www.pwv-speyer.de