Die Mehrkämpfer des TV Schwegenheim trotzten am Samstag in Thaleischweiler-Fröschen und Pirmasens nicht nur den Wetterkapriolen. Sie warfen, stießen, liefen, sprangen und turnten famos.

Elf Mal standen sie bei der Rheinland-Pfalz-Mehrkampfmeisterschaft auf dem Podest. 15 Schwegenheimer starteten. Von den Jungs betrat in der Altersklasse M14 Johannes Graf im Leichtathletik-Fünfkampf als Dritter das Podest. Erste Goldmedaillengewinnerin im Sechskampf war Valentina Amarel Berner: „Sie gehört zu den ganz großen Favoriten auf einen Podestplatz“, prophezeite vor dem Turnen Trainerin und Kampfrichterin Conny Wolff: „Jeder Verein muss einen Kampfrichter stellen. Bei uns bin ich das“, erklärt sie.

Tolles Debüt

Bei ihrem ersten Sechskampf überhaupt reichte niemand an Berner heran. Die Weingartenerin erreichte nach Sprung, Stufenbarren, Boden, 75 Meter, Weitsprung und Kugelstoßen 57,5 Punkte. Die Pfalzmeisterin im Turnen startet nun auch bei den Landestitelkämpfen. Lucia Riester (55,7) belegte Platz zwei vor Mathilda Ohnheiser (55,5).

Bei den Unter-Zwölfjährigen siegte Mia Sophie Wunsch. Platz drei ging an Lucy Lucas. Bei der U14 lag Anabelle Renner vor Marlena Dukar als Dritte. Alea Degen triumphierte bei der Ü20, Rang drei: Ronja Vogt. Die Siegerinnen starten bei der DM am 21. und 22. September an gleicher Stelle und beim Turnfest 2025 in Leipzig.

Weitere Ergebnisse

w11: 5. Alia Krause, 6. Lotte Cölsch, w 12: 5. Greta Sailer, 9. Katharina Fiona Graf, 11. Alexandrea Leonie Thiel, w14: 5. Maria Dörr, w16: 2. Eva Zimpelmann, w20+: 1. Alea Degen, 3. Ronja Vogt.