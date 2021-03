Seit 2018 sind die künstlerischen Drucktechniken von der Deutschen Unesco-Kommission aufgenommen in das „Verzeichnis immaterielles Kulturerbe“. Dieses Jahr veranstaltet der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) zum dritten Mal um den 15. März herum den „Tag der Druckkunst“. Da durch die Corona-Situation leider direkter Kontakt noch schwierig ist, beteiligt sich Frank-Joachim Grossmann aus Römerberg digital daran.

Am Montag wurden zwei Filme um 15 Uhr auf YouTube freigeschaltet: Ein Film beschreibt die Vorgehensweise bei seinen Druckgrafiken und der andere Film beschreibt seine Arbeit an der Dokumentation zum „Gebrauchsgraphiker“ Louis Oppenheim (beide auf dem YouTube Kanal grossmannstudio). Am Samstag, 20. März, zeigt Frank-Joachim Grossmann über Zoom live, wie er die letzte Druckfarbe einer Druckgrafik um 15 Uhr druckt. Mehr Infos über den Künstler gibt es unter http://www.grossmannstudio.de.