Weihnachten soll eigentlich eine Zeit der Besinnlichkeit, der Ruhe und des Friedens sein. Die Lichter, die im Advent gezündet werden, sind ein Zeichen der Hoffnung gedacht, gut tun in diesen dunklen Zeiten. Das gilt insbesondere für das Corona-Jahr. Doch eine Kerze anzumachen reicht eben nicht immer, wissen die Pfarrerinnen und Pfarrer der Protestantischen Gesamtkirchengemeinde Speyer. Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen eben nicht schön: Es plagen sie Probleme und Nöte. In der Pandemie blicken die Pfarrer besorgt auf insbesondere zwei Corona-Brennpunkte: die Alten- und Pflegeheime sowie die Krankenhäuser.

„Aus Seelsorgegesprächen mit Beschäftigten in den Pflegeheimen wissen meine KollegInnen und ich, wie groß die Belastung dort und wie bedrückend die Bedingungen zum Teil sind“, sagt Pfarrerin Lena Vach von der Gedächtniskirchengemeinde. „Es gibt eh und je praktisch überall zu wenig Personal, in Zeiten von Quarantänemaßnahmen und Erkrankungen und verschärften Hygienemaßnahmen aber bleibt in vielen Häusern kaum Luft, um das Arbeitspensum zu bewältigen.“ Die Versorgung der Heimbewohner etwa sei aufwendiger geworden, viele seien isoliert in ihren Zimmern, bräuchten Nähe und ruhige Erklärungen, Hilfestellungen beim Essen, „für die aber praktisch keine Zeit übrig ist, weil die Aufgabenlast so hoch ist“, berichtet die Pfarrerin.

Video wirbt für Hilfsangebot

Vach und ihre Speyerer Kollegen haben sich deshalb etwas Besonderes überlegt, um Betroffenen in dieser Zeit zu helfen: Sie haben ein kurzes Video gedreht, in dem sie auf eine Ureigenschaft ihres Pfarrerberufs hinweisen: „Wir Pfarrerinnen und Pfarrer sind auch Seelsorger. Wir hören zu“, sagt Vach in dem knapp einminütigen Filmbeitrag, der unter dem Titel „Einfach mal reden?“ auf dem Youtube-Kanal der Speyerer Gedächtniskirchengemeinde zu sehen ist. „Melden Sie sich, wenn Sie das brauchen“, wirbt sie.

Das Gesprächsangebot nähmen meist nur Menschen an, die ohnehin eng mit den Gemeinden verbunden seien, erklärt die Pfarrerin die Beweggründe der Video-Aktion gegenüber der RHEINPFALZ. Die Speyerer Seelsorger hoffen jedoch, auch andere Menschen zu erreichen. Denn: „Manchmal tut es gut, mal alles abladen zu können“, findet Vach. Und wenn ein Pfarrer mal nicht ans Telefon gehe, sei das kein Grund zu verzagen: Es gibt ja noch den Anrufbeantworter, wie die Seelsorgerin im Video betont. Sie verspricht: „Wir melden uns bei Ihnen.“

