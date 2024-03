Die Stadt plant den Wiederaufbau des Viadukts im April 2025. Das steht in einem Zeitplan auf der städtischen Internetseite. Die in Speyer als Schipka-Pass bekannte Fußgängerbrücke lagert derzeit in der Heinkelstraße.

Im März 2021 war die Brücke abgebaut und im folgenden Sommer von einem Statiker genau unter die Lupe genommen worden. Ergebnis: Viele Bauteile der Brücke müssten „vollständig ersetzt werden“, heißt es auf der eigens eingerichteten Seite auf der städtischen Homepage. „Loch- und Flächenfraß, Walz- und Konstruktionsfehler, irreparable plastische Verformungen, Rostschäden und die erforderliche Erneuerung der Querträger sowie der Bodenbelänge“ machen umfangreiche Instandsetzungsarbeiten nötig. Dass das Viadukt saniert und nicht durch einen Neubau ersetzt werden soll, haben Bauauschuss und Stadtrat bereits im Juli vergangenen Jahres beschlossen. Seit Oktober 2023 und noch bis Mai wird laut städtischem Zeitplan die Sanierung vorbereitet und beispielsweise Werkstattpläne erstellt. Zudem werde die Planung etwa durch Denkmalpflege und Prüfstatiker geprüft und freigegeben. Ab Juni solle dann mit der Instandsetzung der Brückenteile begonnen werden, die sich bis November hinziehen soll. „Umbau sowie Instandsetzung der Widerlager und der Stützenfundamente von Oktober 2024 bis März 2025“ schließen sich demnach an. Im April kommenden Jahres soll Instandsetzung beendet sein und das Viadukt wieder aufgebaut werden. Zwei Millionen Euro des rund 4,4 Millionen Euro teuren Projekts werden vom Land bezuschusst. Zwischenzeitlich lagert die Fußgängerbrücke auf einem Gelände in der Heinkelstraße.