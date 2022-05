Sehr aufwendig und richtig teuer: So hat Florian Benner, Leiter der städtischen Tiefbauabteilung, die mögliche Sanierung des Schipka-Passes zusammengefasst. Mittlerweile seien alle Schäden am „Viadukt“, das am Speyerer Güterbahnhof die Burgstraße mit der Bahnhofstraße verband, erfasst. Das Ergebnis: „Viele Bauteile müssten ausgetauscht werden, weil sie Statik-relevant sind“, sagte Benner am Dienstagabend in der Bauausschusssitzung. Unter anderem die Querträger seien betroffen. „Wir gehen von Kosten in Höhe von mindestens 3,5 Millionen Euro aus“, so Benner. Hoffnung auf Fördermittel habe er kaum. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) wies darauf hin, dass eine schnelle Lösung für den Fußgängerüberweg gefunden werden müsse und sie dazu tendiere, statt einer Sanierung des 15-Tonnen-Kolosses lieber die Kosten für einen Ersatzbau prüfen zu lassen. „Irgendwo gibt es eine Schmerzgrenze, diese Wirtschaftlichkeitsprüfung ist alternativlos“, stimmte CDU-Fraktionsvorsitzender Axel Wilke zu. „Wir sollten Abschied nehmen.“ Eine endgültige Entscheid fällt der Stadtrat.