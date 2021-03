„Zwei, drei Wochen“ würde es noch dauern, bis die Sanierung der Fußgängerbrücke vom Güterbahnhof beginnt. Das war die Kalkulation der städtischen Verantwortlichen, als sie am 10. März zufrieden den Ausbau des „Viadukts“ bilanzierten. Nun hat sich die Lage verändert: Die abtransportierten Teile werden vorerst noch nicht instandgesetzt.

Bei einem Begutachtungstermin am Lagerplatz bei der Halle 101 in der Heinkelstraße gab es die Hiobsbotschaft, wie die Stadt auf Anfrage informiert: „Es sind Schäden sichtbar geworden, die sich vor der Demontage der Brücke nicht erkennen ließen, sondern erst, als die Brücke in Teilen lag.“ Konsequenz laut Verwaltungssprecherin Annika Siebert: Die geplante Instandsetzung, die bis September 2021 abgeschlossen sein sollte, muss verschoben werden.

Statiker kommt vorbei

Es wurde ein Statiker beauftragt, um ein Schadenskataster zu erstellen, so die Stadt. In dem Kataster sollen alle nun sichtbaren Schäden mit Schweregrad dokumentiert werden. Siebert: „Das ist wichtig, da einige Bauteile sich nicht mehr instandsetzen lassen werden, sondern ersetzt werden müssen.“ Was das für den Zeitplan des Gesamtprojekts – und damit die Unterbrechung der Fußgängerverbindung zwischen Bahnhof- und Burgstraße – bedeutet, sei aus jetziger Sicht nicht zu prognostizieren: „Erst nach erfolgter Schadenskartierung können die nächsten Schritte geplant werden.“ Es sei denkbar, dass sich der Fertigstellungstermin nach hinten verschiebt.

Die Stahlbrücke stammt aus dem Jahr 1890 und steht unter Denkmalschutz. Sie war in fünf Teilen – bis zu 15 Tonnen schwer – an den Sanierungsort transportiert worden. Dort sollen unter einer Einhausung unter anderem die heutigen Deckschichten entfernt, neue aufgetragen und die Schäden behoben werden – wie viele und welche auch immer. Schon bisher war von einem Zwei-Millionen-Euro-Projekt ausgegangen worden.