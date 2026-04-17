Das Viadukt am ehemaligen Güterbahnhof ist nach knapp zweiwöchigen Bauarbeiten wieder freigegeben worden. Die im Volksmund „Schipka-Pass“ genannte Verbindung über die Gleise zwischen Bahnhof- und Burgstraße war im Dezember 2025 schon mit der Ankündigung aufgebaut worden, dass nochmals Sperrungen für Restarbeiten anstehen. Der erste Abschnitt mit Korrekturen unter anderem am Geländer sowie am Korrosionsschutz sei nun plangemäß verlaufen, so die Stadt. Die nächste Phase sei voraussichtlich Anfang August geplant. Das Gesamtprojekt mit mehrjähriger Grundsanierung der denkmalgeschützten Fußgängerbrücke hat laut Stadt mehr als 8 Millionen Euro gekostet.