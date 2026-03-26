Das Viadukt am ehemaligen Güterbahnhof wird von Montag, 30. März, 8 Uhr, bis voraussichtlich Freitag, 10. April, 16 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, seien noch Restarbeiten auszuführen, unter anderem „sicherheitsrelevante Maßnahmen am Berührungsschutz sowie Arbeiten an den Geländern und Nacharbeiten am Korrosionsschutz“. Auch der provisorische Bodenbelag muss noch durch eine endgültige Lösung ersetzt werden. Fußgänger und Radfahrer müssen in diesem Zeitraum auf die Brücke in der Oberen Langgasse oder auf die Schneckennudelbrücke am Hauptbahnhof ausweichen, um von der Innenstadt ins Burgfeld zu gelangen.

Der umgangssprachlich auch Schipka-Pass genannte Überweg über die Gleisanlagen war erst Mitte Dezember wieder für den Verkehr freigegeben worden, nachdem das historische Bauwerk wegen schwerer Schäden abgebaut und aufwendig restauriert werden musste. Dadurch war der Übergang mehrere Jahre lang nicht benutzbar. Die voraussichtlichen Kosten liegen bei deutlich mehr als acht Millionen Euro. Nach Abschluss der Arbeiten werde das Viadukt laut Stadt wieder freigegeben, wenn auch nicht endgültig: „Im weiteren Verlauf des Jahres ist eine zusätzliche, kurzzeitige Sperrung für abschließende Restarbeiten vorgesehen.“