Noch ist unklar, ob das Viadukt, auch Schipka-Pass genannt, an seinen früheren Standort am Alten Güterbahnhof zurückkehrt. Doch es gibt Anzeichen, dass die denkmalgestützte Stahlkonstruktion aus den 1890er-Jahren saniert werden könnte. Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion am Mittwoch, 17 Uhr, Stadtratssitzungssaal, wird demnach ein Sachverständiger ein Instandsetzungskonzept vorstellen. Laut Verwaltung seien die Untersuchungen des Stahlbauwerks so weit gediehen, dass eine „grundsätzliche Information“ über den weiteren Fortgang möglich sei. Damit verbunden ist eine Kostenschätzung sowie eine Prüfung der Frage, ob eine Sanierung oder nicht doch ein Neubau wirtschaftlicher ist. Der Stadtrat könnte laut Verwaltung am 20. Juli endgültig über die Zukunft des Viadukts entscheiden. Eine Sanierung wäre laut Stadt wohl nicht vor 2026 beendet.