Zungen-, Ohren- und Nervenkitzel in der vhs.cloud: Besondere Zeiten erfordern kreative Lösungen. So finden sich mit der Musikerin und Musikwissenschaftlerin Anja Pohsner ausgefallene Online-Formate mit mehreren Terminen zur Auswahl in den Programmen der Volkshochschulen wieder, bei denen die Teilnehmer nicht nur passiv lauschen können, sondern aktiv mitwirken dürfen: vom Nachschmecken der Leibgerichte aus Gioacchino Rossinis Kochbüchlein (Kurs am 31. Mai und 12. Juni VHS Rhein-Pfalz-Kreis) über eine detektivische Spurensuche zu Mozarts mysteriösem Ableben (Mitmach-Krimi am 1. Juni VHS Speyer sowie am 4. und 22. Juni VHS Rhein-Pfalz-Kreis) bis zu den Ursprüngen der Harfe mit Mitspielmöglichkeit, wer seine alte Blockflöte wieder einmal zum Klingen bringen möchten (Vortrag am 19. Juni VHS Rhein-Pfalz-Kreis).

Da im Vorfeld Rezeptzutaten, Rollentexte, Noten und anderes Material zur Vorbereitung in der vhs.cloud eingestellt werden, ist eine frühzeitige Buchung der Veranstaltungen erforderlich; Anmeldefrist für die Termine am 31. Mai und 1. Juni bis zum 28. Mai bei der jeweiligen Volkshochschule (www.vhs-speyer.de oder https://www.vhs-rpk.de).