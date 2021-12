Am 18. Dezember war der Speyerer Weihnachtsmarkt letztmals geöffnet, in der Woche darauf wurde er abgebaut. Ab Mittwoch vor Weihnachten konnten die Busse wieder fahren, weil alle Buden weg waren – alle bis auf eine: Auch am Donnerstag dieser Woche stand ein Verkaufshäuschen noch zentral in der Flaniermeile vor dem Kornmarkt-Zugang. Bei einem privaten Betreiber habe es Verzögerungen bei der Abholung gegeben, erklärt auf Anfrage Annika Siebert, Sprecherin der Stadtverwaltung. Für den Lauf des Donnerstags sei der Abtransport aber zugesagt gewesen.