Die Gerüchteküche brodelte schnell, als am Donnerstag zwischen 0 und 0.10 Uhr Glockengeläut in der Innenstadt die Speyerer überraschte oder sogar aus dem Schlaf schreckte. Welche Kirche war es und warum? Inzwischen steht die Ursache fest.

Es war das imposante Geläut der Gedächtniskirche, das sich unverhofft meldete. Das bestätigt auf Anfrage die protestantische Kirchengemeinde. „Ursache war ein technischer Defekt in der Anlage, der am Donnerstagmorgen auch schon behoben wurde.“ Somit sollte der Vorfall, der auch in Speyer-Süd und -West hörbar war, eine einmalige Sache bleiben. Zu den tieferen technischen Zusammenhängen sei nichts bekannt. Als die Glocken erklangen, war auch die katholische Kirche alarmiert und kontrollierte, ob bei St. Joseph alles in Ordnung ist. Dem war so.