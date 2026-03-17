Nicht nur die Osttürme des Doms müssen saniert werden. Auch das Wandgemälde über dem Hauptportal bereitet Sorgen. Außerdem wird bald wieder am Sockel der Kathedrale gefeilt.

Vielen Besuchern des Doms fällt es kaum auf, das Wandbild, das unter anderem Johann Baptist von Schraudolph im Jahr 1853 über das Hauptportal gemalt hat. Dabei hat es gewaltige Ausmaße: Mit 4,5 Metern Höhe und einer Breite von zehn Metern ist es „die größte noch erhaltene Wandmalerei der Nazarener“, wie Diplom-Restauratorin Anne Lackner das Werk beschreibt. Es zeugt bis heute von der frommen Begeisterung, mit der deutschsprachige Vertreter dieser romantisch-religiösen Kunstrichtung um Schraudolph Mitte des 19. Jahrhunderts die Speyerer Kathedrale ausmalten. Ein Unikat also und demnach mindestens kunsthistorisch von großem Wert. Allerdings ist es vom Zerfall bedroht.

Einzigartig: Wandbild des Malers Johann Baptist Schraudolph über dem Hauptportal des Doms, das vorerst und notdürftig vor dem weiteren Zerfall gerettet ist. Foto: Klaus Landry

Das Wandbild zeige ein „komplexes Schadensbild“, sagt Lackner, die von Oktober 2024 bis vergangenen November das Gemälde eingehend unter die Lupe genommen hat. Die Kombination verschiedener Maltechniken, die Einflüsse der Außenluft und das besondere Klima in der Vorhalle des Doms haben dem rund 180 Jahre alten Wandbild schwer zugesetzt. Dazu kommen zum Teil unsachgemäße Überarbeitungen in späteren Jahren, die vorgenommen worden waren, um das Gemälde vor Witterungseinflüssen zu schützen oder gemäß des Geschmacks der jeweiligen Zeit aufzuhübschen.

Diese Gemengelage führte laut Lackner zu ungewollten chemischen Reaktionen, in deren Folge Fragmente des Putzes abplatzten oder drohten, sich nach dem Ende der aktuellen Frostperiode von der Wand zu lösen und herabzustürzen. Mit großem Aufwand sei es jedoch gelungen, das Wandbild notdürftig zu sichern und auch die originale Vergoldung zu retten.

Wandgemälde gerade noch gerettet

„Eigentlich wollten wir die Vergoldung abnehmen“, schildert Dombaumeisterin Hedwig Drabik die Überlegungen zur Sanierung des Kunstwerks. Doch Restauratorin Lackner habe Mittel und Wege aufgezeigt, wie möglichst viel von der historischen Substanz bewahrt werden könne, lobte Drabik. Stellenweise, etwa im Gewand der Gottesmutter im Zentrum des Wandbildes, habe Lackner die Versiegelungen und Übermalungen späterer Zeiten entfernt und den ursprünglichen Zustand der Malerei wiederhergestellt. In diesem Bereich könne die Wand nun wieder „atmen“, was dem steten Substanzverlust vorbeuge.

Original: Das Gewand von Gottesmutter Maria über dem Hauptportal des Doms wurde in der ursprünglichen Form wiederhergestellt. Foto: Klaus Landry

Auf dieser Basis soll nun ein Erhaltungskonzept ausgearbeitet werden, kündigt Drabik an. Denn abgeschlossen ist die Restaurierung des Gemäldes nicht, trotz bereits aufgelaufener Kosten in Höhe von rund 60.000 Euro, die über eine Spende der Landauer Dr.-Albrecht-und-Hedwig-Würz-Stiftung finanziert wurden. Sobald die Kostenschätzung sowie die weitere Finanzierung stehe, soll Schraudolphs Arbeit in neuem Glanz erstrahlen, damit sie „wieder mehr zu Geltung“ komme, wie Drabik erläutert. Die Notsicherung jedenfalls sei „gerade noch rechtzeitig“ erfolgt, betont die Dombaumeisterin.

Am Domsockel geht’s weiter

Während bei dem Schraudolph’schen Wandbild über dem Hauptportal noch unklar ist, wann genau es mit der Erhaltungsarbeit weitergehen kann, wird an der Außenmauer des Doms angepackt, „wenn nachts kein Frost mehr auftritt“, sagt der Römerberger Steinmetz Tobias Uhrig. Er ist damit beauftragt, den Domsockel ringsum gründlich zu säubern und ihn auch von Bewuchs zu befreien. „Das ist keine Kosmetik“, stellt Drabik klar. Die Maßnahme diene dem Substanzerhalt: „Der Domsockel befindet sich in einem schlechten Zustand.“ Vier bis fünf Bodenplatten müssten ganz ausgetauscht werden, die restlichen beschädigten Steine könne man wohl fachmännisch retten.

In einem ersten Schritt haben Uhrig und seine Mitarbeiter bereits im vergangenen November Moose, Flechten und Wurzeln aus den Fugen des Mauerwerks gekratzt und hernach den hellen Pfälzer Sandstein mit Heißdampf abgestrahlt, um eventuelle Keime und Sporen im Gestein abzutöten. Dabei wurde vielerorts erst offensichtlich, wie stark die Verwitterung im Bereich des Domsockels bereits fortgeschritten ist. Mörtel ist aus den Fugen gebröselt, in die Hohlräume ist Wasser eingedrungen und hat den weichen Naturstein zersetzt und mürbe gemacht. Ganze Gesteinsschichten sind abgeplatzt, die feuchten Moose und Flechten haben durch biochemische Prozesse ebenfalls am Untergrund genagt.

Saubermann: Steinmetz Tobias Uhrig reinigt mit Hochdruck und heißem Wasser die Steine des Domsockels von Bewuchs. Archivfoto: Klaus Landry

Sobald das Wetter es zulässt, wird Uhrig die Reinigungsarbeiten fortsetzen. Dazu muss er im Bereich von Querhaus, Chor und Afrakapelle mit einem Gerüst arbeiten, um das bewachsene Gesims in größerer Höhe zu erreichen. Dann will er den Domsockel ringsum neu verfugen. Welches Mörtelgemisch dabei verwendet werden könne, werde derzeit noch geprüft, berichtet Dombaumeisterin Drabik. Die rund 40.000 Euro teure Sockelsanierung, ebenfalls von der Würz-Stiftung finanziert, soll in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.