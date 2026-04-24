Das neue Bestattungsrecht erlaubt es, die Asche Verstorbener dem Rhein zu übergeben. Die Nachfrage in Speyer ist da, die Behörden geben sich wohlwollend. Trotzdem hakt’s noch.

Andreas Böhm ist gespannt wie ein Flitzebogen, wie die Sache ausgeht. Schon lange bietet der Inhaber des Speyerer Bestattungsinstituts Pietät Böhm-Kramny seinen Kunden Flussbestattungen an. Dabei wird die Urne mit der Asche eines Verstorbenen in ein Fließgewässer hinabgesenkt. Bisher war das rechtlich nur im Ausland möglich, nicht aber vor der eigenen Haustür, im Rhein. „Nachfragen dazu hatten wir einige“, sagt Böhm. Beispielsweise hätten sich begeisterte Wassersportler erkundigt, ob es die Möglichkeit gebe, sich heimatnah ins kühle Nass betten zu lassen.

Bis zum vergangenen Herbst musste Böhm solche Ansinnen enttäuschen, weil die Rechtslage Flussbestattungen nicht vorsah. Wer seine Asche Vater Rhein übergeben lassen wollte, musste über seinen Bestatter in die Schweiz oder die Niederlande ausweichen. Seit September 2025 jedoch gilt in Rheinland-Pfalz ein neues Bestattungsrecht, das die Beisetzung von Urnen in Rhein, Mosel, Lahn und Saar erlaubt – sofern der Verstorbene seinen letzten Hauptwohnsitz im Bundesland hatte und dieser Bestattungsform zu Lebzeiten in einer Totenfürsorgeverfügung zugestimmt hat. Die Beisetzung muss durch einen professionellen Bestatter erfolgen.

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Wer aber denkt, damit könne Böhm nun ablegen und Urnen versenken, irrt. Denn immer noch sei vieles unklar, sagt der Bestatter: „Ich würde das sofort angehen. Sofern ich wüsste, wo im Rhein ich beisetzen darf, welches Wasserfahrzeug ich dafür benutzen kann und so weiter.“ Der Teufel liegt wie immer im Detail, Beispiel im Material für die Urne. Die darf nicht auf dem Flussgrund liegen, sie muss sich auflösen. „Aber nicht zu schnell. Die Urne muss versinken, damit die Asche nicht gleich fortgeschwemmt wird“, schildert Böhm. Nicht auszudenken, würden die sterblichen Überreste vom Ort der Beisetzung auf baden-württembergisches Hoheitsgebiet geschwemmt. Das wäre rechtlich heikel.

Beisetzung im Rhein gestattet

Vor allem wüsste Böhm gern, welche Behörden zuständig sind. Die Stadt Speyerer ist es nicht. Sie verweist auf Anfrage auf die Eigenverantwortung des jeweiligen Bestatters. Dieser müsse eine wasserrechtliche Genehmigung zur Flussbestattung bei der Oberen Wasserbehörde beantragen. Die gehört zur Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Neustadt. Dort heißt es, dass „Flussbestattungen grundsätzlich im Bereich Speyer möglich“ sind. Sie müssen aber „außerhalb der Hafengrenzen erfolgen“. Auch Flussabschnitte mit Messstellen, an denen die Gewässerqualität überwacht wird, sind für Bestattungen tabu. Zudem müsse „mindestens Mittelwasserabfluss“ herrschen.

Will Böhm also die Urne mit der Asche zu Wasser lassen, muss er der SGD für jeden Einzelfall in einem formlosen Antrag mitteilen, wo genau er das entlang des Stroms zu tun gedenkt, er muss von einem Schiff aus beisetzen – die Größe ist nicht festgelegt – sowie belegen, dass die Urne den Anforderungen genügt und er Bestatter ist. Nach der Zeremonie hat Böhm den genauen Ort der Beisetzung zu dokumentieren, etwa mit GPS-Daten. Dann aber stehe laut SGD einer Flussbestattung auch bei Speyer nichts im Weg. Es sei denn, das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Oberrhein habe etwas einzuwenden.

Dort zeigt man sich erstaunt über das rheinland-pfälzische Prozedere. „Wir wollen da gar nicht viel bestimmen. Regeln gibt es schon genug“, sagt Petra Schneider, beim WSA in Mannheim als Fachgebietsleiterin Schifffahrt tätig. Für ihre Behörde sei nur wichtig, dass die Fahrrinne frei bleibe. Wer über ein Kapitänspatent auf dem Rhein verfüge, wisse ohnehin, wie er sich zu verhalten habe, hegt Schneider keine Bedenken. Sie rät, „größere Ereignisse“, etwa mit mehreren Booten, vorher beim WSA anzumelden.

Aufwand schreckt Bestatter ab

Damit scheint der Weg zu einer Flussbestattung zwar frei, dennoch ist der organisatorische Aufwand nach Angaben von Praktikern beträchtlich. So hat bisher nur eine Mainzer Bestattungsfirma eine Genehmigung beantragt und erhalten. „Mit dieser haben wir bereits eine Flussbestattung begleitet“, berichtet Alexander Günther, Geschäftsführer bei der Trauerhilfe Göck. Das Speyerer Unternehmen selbst hat noch keinen Antrag gestellt, fehlender Nachfrage wegen. Auch berge das Verfahren „viel Interpretationsspielraum“. Man wolle abwarten, bis mehr Klarheit herrsche – und Kunden ausdrücklich eine Rheinbestattung bei Speyer wünschten. Die Kosten bewegten sich in ähnlichen Dimensionen wie bei herkömmlichen Bestattungen, schätzt Günther.

Bei Zerf Bestattungen hingegen kann man sich nicht über mangelndes Kundeninteresse beklagen. „Die Nachfrage ist sehr groß“, sagt Geschäftsführerin Eva Keller. Die Speyerer hätten eine innige Beziehung zu „ihrem“ Rhein: „Die Menschen sind mit dem Fluss verwurzelt.“ Eine erste Flussbestattung habe man in Mainz veranlasst, selbst aber noch keine Vorkehrungen für ein örtliches Angebot getroffen. Im Gegensatz zu Böhm, der vor Kurzem seinen ersten Antrag bei der SGD eingereicht hat. „Ich bin neugierig auf die Antwort“, sagt er. Bestattungswünsche im Altrhein wird Böhm aber auch künftig ablehnen müssen. Der ist laut SGD als Beisetzungsort „ausgeschlossen“.