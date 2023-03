Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Speyerer Universität ist für das sogenannte Speyer-Semester bekannt, das verwaltungswissenschaftliche Ergänzungsstudium für angehende Juristen. Die Anzahl der Rechtsreferendare ist kleiner geworden in den vergangenen Jahren. Das hat mehrere Gründe.

Der klassische Weg zum Juristen sieht so aus: Studium, erstes Staatsexamen, Rechtsreferendariat, zweites Staatsexamen, Einstieg in den Beruf. Im Rechtsreferendariat, einem Programm, in dem angehende