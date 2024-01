Das Holocaust-Gedenken am Donnerstag, 25. Januar, in Speyer wird in der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften abgerundet. Deren Hörerschaft veranstaltet um 20 Uhr im Vortragssaal im Otto-Mayer-Gästehaus eine öffentliche Vortragsrunde mit anschließender Diskussion zum Thema „Nie wieder ist jetzt – Rechtsextremismus und resiliente Demokratie“.

Die Veranstaltung wurde bewusst zeitlich passend hinter die städtische und kirchliche Gedenkveranstaltung in der Synagoge gelegt, die um 18 Uhr beginnt. In der Hochschule begrüßt Prorektor Ulrich Stelkens, bevor Hörer ab 20 Uhr in vier Vorträgen der Themenkreis „Resiliente Demokratie, Grundrechtsverwirkung und Parteiverbot“ thematisieren, ab 20.50 Uhr gefolgt von einer Diskussion zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren unter Leitung von Franziska Klapperich und Jacob Waiß.

Ab 21 Uhr geht es weiter mit zwei Vorträgen und einer Diskussion zum Themenkreis „Identitäre Bewegung und Verfassungsfeinde in der Justiz“.