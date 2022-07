Wann ist richtige Zeitpunkt für einen richtig feierlichen Ball? Eigentlich am Ende jedes Semesters, meint die Hörerschaft der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer.

Allerdings sind schon einige Semester ins Land gegangen, seit im Januar 2020 letztmals getanzt wurde. Ursache: Corona. Zuletzt war im Wintersemester ein Anlauf gestartet und dann wieder abgesagt worden. Jetzt ist es soweit: Am Freitag, 29. Juli, ab 18.30 Uhr, geht in der Uniaula der Abschlussball über die Bühne. Motto: „Golden Twenty-Twenty-Two“.

170 Anmeldungen gibt es – die Erwartungen der Hörerschaft sind erfüllt, wie Ball-Referentin Noelle Funk betont. Sie kann auch erklären, warum es jetzt der richtige Zeitpunkt ist zum Feiern: Zum einen seien die Corona-Auflagen gering, aber viel Vorsicht und frische Luft angesagt. Zum anderen gehe es auch darum, „der allgemeinen Stimmung zu trotzen“. Daher auch die Anlehnung an die „goldenen 20er“ des vorherigen Jahrhunderts: „Die nächsten 20er werden auch schön“, unterstreicht Funk.

Die Ball-Referentin hat den Abschluss ihres Aufbaustudiums zu feiern, auch viele andere Absolventen werden am Freitag dabei sein. Dazu kommt Uni-Personal bis hin zu Rektor Holger Mühlenkamp, dem traditionell der Eröffnungstanz vorbehalten ist. Sie könne auf 30 Helfer bauen, wenn es am Mittwoch in die heiße Phase des Aufbaus geht, freut sich Funk. Natürlich wird die Ausstattung der Aula an die Zeit vor 100 Jahren erinnern: Das beginne mit den Sitzgelegenheiten und reiche bis zu Federn und Perlenketten. Auch der Dresscode („Abendgarderobe, gerne im Stil der 20er Jahre“) und das Repertoire der gebuchten Jazzband passen dazu. Die Hörerschaft und der Förderverein der Uni tragen Teile der Kosten, sodass der Ball eine runde Sache werden dürfte: Die Planung habe viel Freude gemacht, auch wenn sie zuletzt stressig gewesen sei, sagt Funk. Und: „Am Freitag fällt dann der Stress ab.“