Die AfD-Fraktion im Landtag hat beantragt, die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften (DUV) in Speyer mit drei zusätzlichen Professuren auszustatten. Ihr hochschulpolitischer Sprecher Martin Louis Schmidt begründete: „Ein personeller Aufwuchs an der DUV Speyer ist dringend geboten. Dadurch können digitale Inhalte für Studien- und Weiterbildungsangebote entwickelt werden. Nur so kann man dem Bedarf an Wissen und Fähigkeiten zur Digitalisierung im öffentlichen Sektor gerecht werden.“ Der Antrag wurde jedoch abgelehnt. Der Landeshaushalt 2022 wurde mit der Regierungsmehrheit verabschiedet.

Der Regierungsentwurf sieht für die Speyerer Hochschule 2022 einen Ausgabeansatz von 12,5 Millionen Euro und Einnahmen von 4,5 Millionen Euro vor. Das sind bei beiden Posten rund 200.000 Euro weniger als im Jahr zuvor, wie ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums auf Anfrage mitteilte. Der früher geplante Bibliotheksneubau ist nicht in der Finanzplanung enthalten. Hierzu teilt der Sprecher mit: Die Überlegungen von 2007 entsprächen nicht mehr den aktuellen Anforderungen. 2020 habe die Universität ein zusätzliches Forschungsgebäude in Modulbauweise erhalten und weiterer Raumbedarf sei nicht eingeplant.