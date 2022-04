Die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften bietet im Sommersemester ein Kursprogramm zur Unterstützung von Führungskräften im öffentlichen Dienst der Ukraine an. Die Bewältigung der Kriegsfolgen werde höchste Anforderungen an die Verwaltung des Landes stellen, heißt es in einer Mitteilung der Uni: „Sie muss sicherstellen, dass nationale und internationale Hilfe dort ankommt und effektiv eingesetzt wird, wo sie am dringendsten benötigt wird.“ Hinzu komme die Anpassung der ukrainischen Rechts- und Verwaltungspraxis an die Voraussetzungen für einen EU-Beitritt.

Vorbereitung auch auf EU-Beitritt

Um Führungskräfte der Ukraine bei der Bewältigung der Herausforderungen zu unterstützen, bietet die Uni im Sommersemester ein englischsprachiges Zertifikatsstudium „Public Leadership and Administration“ an. Das Programm umfasse Kurse zu Themen wie Personal und Führung, öffentliche Finanzwirtschaft, Verwaltungsorganisation, Europäische Integration und Korruptionsprävention. Zielgruppe seien Personen, die wegen des Kriegs aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind, die schon Führungsaufgaben im öffentlichen Dienst hatten oder künftig wahrnehmen wollen. Weitere Auskünfte gibt es im Netz unter www.uni-speyer.de.