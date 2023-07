Ein „Schwergewicht“ ist nach Einschätzung von Professorin Constanze Janda der Träger des „Preises für gute Lehre“, den die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften (DUV) in Speyer zum Ende des Sommersemesters verleiht.

Honorarprofessor Johan Callewaert aus Belgien wird nach Uni-Mitteilung für die Veranstaltung „Grundrechtsschutz durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte“ geehrt. Er kann als Vizekanzler der Großen Kammer des Gerichtshofs in Straßburg aus eigener Erfahrung berichten. Callewaert habe in der Lehrevaluation im vergangenen Wintersemester unter den Dozenten in Speyer am besten abgeschnitten.

„Mit dem Gerichtshof ist die DUV Speyer seit vielen Jahren verbunden – zuerst hatte der frühere Kanzler Herbert Petzold hier einen Lehrauftrag und eine Honorarprofessur“, berichtet Lehrstuhl-Inhaberin Janda. Nach Petzolds altersbedingtem Ausscheiden sei Callewaert ihm nachgefolgt. Er engagiere sich nicht nur in der Lehre, sondern sei auch in der Weiterbildung an der Speyerer Hochschule tätig: Er organisiere zum Beispiel Exkursionen deutscher Beamter zum Gerichtshof.

„Regt Diskussionen an“

An seiner Lehrveranstaltung habe den Studierenden vor allem die Art und Weise gefallen, wie er sein breites Wissen über die Europäische Menschenrechtskonvention und zugleich informelle Eindrücke aus dem „Innenleben“ des Gerichtshofs vermittelt habe, betont Janda. „Er fördert eigenes Denken der Studierenden und regt damit immer wieder spannende Diskussionen an.“ Die Studierenden beschrieben ihn als hochkarätigen Wissenschaftler und enthusiastischen Praktiker – „genau das, was wir uns für die Lehre wünschen“.

Den Wanderpokal erhält Callewaert beim Uni-Ball zum Semesterabschluss am 28. Juli. Er ist Nachfolger des im Januar geehrten früheren Landesfinanzministers Carsten Kühl.