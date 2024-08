Die Stadtverwaltung Speyer plant eine „Diskussionsvorlage für eine zukunftsweisende Optimierung von Parkplätzen im Stadtgebiet Speyer“. Das teilt sie in einer Stellungnahme mit.

Die Verwaltung bezieht sich auf Reaktionen, die die Ankündigung des „Park(ing) Days“ am Freitag, 20. September, in Speyer nach sich gezogen haben. Dabei soll auf Antrag einer Privatinitiative von 10 bis 21 Uhr der Königsplatz testweise autofrei sein. Die Stadt habe die Versammlung der Vereine Inspeyered und Zukunftsforum entsprechend der gesetzlichen Grundlagen genehmigt. Damit positioniere sie sich nicht für eine dauerhafte Schließung des Parkplatzes – im Gegenteil: „Die Verwaltung und insbesondere die Oberbürgermeisterin sowie die Wirtschaftsförderung sind überzeugt, dass innerstädtische Parkplätze erhalten bleiben müssen, was vor allem die Parkplätze am Königsplatz und in der Löffelgasse betrifft. “

Zugleich betont sie, dass in einer Demokratie unterschiedliche Meinungen existierten und Gehör finden müssten. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) empfehle hiernach „eine politische Diskussion in den Fachgremien sowie eine abschließende Beschlussfassung zum Erhalt der innerstädtischen Parkplätze im Stadtrat“.