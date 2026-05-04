Derzeit kommt es aufgrund einer großflächigen technischen Störung beim zuständigen Provider zu Einschränkungen im E-Mail-Verkehr der Verwaltung der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen. Das hat die Verwaltung am Montagmorgen mitgeteilt. Aktuell könnten weder E-Mails an externe Empfänger versendet noch eingehende Nachrichten von außen empfangen werden. Die Ursache liege nach aktuellem Stand außerhalb des direkten Einflussbereichs der Verwaltung. Der zuständige Dienstleister arbeite an der Behebung der Störung. Für die Bürger bedeutet dies, dass Anfragen per E-Mail die Verwaltung momentan nicht erreichen und auch keine Antworten per E-Mail versendet werden können. „Wir bitten daher darum, in dringenden Fällen auf alternative Kontaktmöglichkeiten wie Telefon oder den persönlichen Besuch auszuweichen“, informiert die Verbandsgemeinde. Sie will informieren, sobald die Störung behoben ist und der E-Mail-Verkehr wieder uneingeschränkt funktioniert. Die Verwaltung bittet um Verständnis und dankt den Bürgern für ihre Geduld.