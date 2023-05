Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Mann aus Speyer hat am Mittwoch vor dem Amtsgericht die Vergewaltigung einer Bekannten gestanden. Noch am selben Verhandlungstag kommt es zu einem Urteil. Er soll die Tat im Dezember 2020 am Rheinufer verübt haben. Vor seiner Familie hat er versucht, den Prozess geheim zu halten.

Vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Speyer wurde am Mittwoch das Strafverfahren wegen Vergewaltigung gegen den inzwischen 33-jährigen Speyerer fortgesetzt, der angeklagt war, im Dezember 2020 mit