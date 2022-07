Den Täter und mögliche Zeugen einer Unfallflucht mit einem verletzten Kind sucht die Polizei. Wie sie mitteilte, war das Opfer ein zehnjähriger Radfahrer. Er am Donnerstag, 18 Uhr, mit einem elfjährigen Freund auf der Woogbachbrücke in Richtung Dudenhofer Straße geradelt, als ihm ein Radler entgegenkam, der den Radweg in falscher Richtung befuhr. „Der Zehnjährige musste deshalb ausweichen und stieß mit seinem Freund zusammen. Beide stürzten zur linken Seite auf die Fahrbahn“, berichten die Beamten. Zeitgleich sei dort ein Omnibus auf der Theodor-Heuss-Straße gefahren und über das Fahrrad des Zehnjährigen gerollt.

Der Zehnjährige habe sich eine Schürfwunde am rechten Knie zugezogen. Der Rettungsdienst habe ihn einem Sorgeberechtigten übergeben. Der Sachschaden am Fahrrad wird auf 100 Euro, der am Bus auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei (Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de) sucht nun den Unfallverursacher, der sich unerlaubt entfernt habe. Eine genauere Beschreibung des Mannes liege nicht vor. Die Beamten hoffen, dass sich zum Beispiel Passagiere des Linienbusses melden, die mehr gesehen haben könnten.