Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht am Dienstag, 10. März, Speyer – als Parteivertreter und Minister.

Pistorius tritt laut SPD bei einer Veranstaltung seiner Partei um 14 Uhr in der Eventhalle Hangar 10 des Technik-Museums auf. Neben dem in Umfragen beliebtesten deutschen Politiker angekündigt sind Landtagskandidatin Marlene Gottwald, Bundestagsmitglied Isabel Mackensen-Geis und Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (alle SPD). An Pistorius’ Vortrag unter dem Motto „Sicherheit und gesellschaftlicher Zusammenhalt“ Interessierte müssen sich unter E-Mail spd-rgs.vorderpfalz@spd.de oder Telefon 0621 513067 anmelden.

Der Niedersachse Pistorius (65) reist nach Mitteilung der Stadtverwaltung auf Einladung von OB Seiler nach Speyer. Demnach steht über die Wahlkampf-Veranstaltung hinaus im Mittelpunkt seines Besuchs der Austausch über die Zukunftsperspektiven der Kurpfalzkaserne. Einem RHEINPFALZ-Bericht zufolge will die Bundeswehr an diesen 2015 aufgegebenen Standort zurückkehren. Laut Stadt ist der Termin für die offizielle Entscheidung dazu noch nicht absehbar. „Wir befinden uns in einem offenen und konstruktiven Dialog über die Zukunft des Standorts. Uns ist wichtig, dass die Interessen der Stadt und der Region Gehör finden“, sagt Seiler über den Austausch mit Pistorius’ Ministerium.

Ein anderer SPD-Termin im Wahlkampf ist am Donnerstag vorerst abgesagt worden: Eine von Kandidatin Gottwald moderierte Podiumsdiskussion über Frauengesundheit mit Landesgesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) ebenfalls am 10. März, 19 Uhr, bei den Diakonissen, müsse aus organisatorischen Gründen verlegt werden. Sie werde nun wohl nach der Landtagswahl stattfinden, so Gottwald.