Ein Raubüberfall auf einen Paketzusteller ist am Donnerstagmittag in Speyer gescheitert. Wie die Polizei am Freitag berichtete, wollte der Bote ein Paket in der Frankstraße im Erlich zustellen, aber der Empfänger sei an der genannten Adresse nicht gemeldet gewesen. Im nahen Pulvermühlweg sei der Zusteller dann von einen circa 20- bis 30-jährigen Mann zur Herausgabe des unzustellbaren Pakets aufgefordert worden, da dieses an ihn adressiert sei. Die Polizei: „Der Mann zeigte dem Zusteller zum Nachweis einen auf den Namen des Paketempfängers lautenden, aber offensichtlich gefälschten Ausweis vor.“ Der Bote habe die Fälschung erkannt und deshalb die Aushändigung des Pakets verweigert. Daraufhin habe der Täter versucht, dem Zusteller das Pakt zu entreißen, was jedoch misslungen sei. Der Bericht: „Danach flüchtete der Täter zu Fuß zu einem mit einer männlichen Person besetzten Pkw, den er aber wieder verließ als er bemerkte, dass ihm der Zusteller gefolgt war.“ Der Zusteller habe das Fahrzeug des vermeintlichen Mittäters bis zum Eintreffen der Polizei zugeparkt. Der 26-jährigen Insasse aus Ludwigshafen bestreite allerdings, den Täter zu kennen. Die Ermittlungen dauern an.